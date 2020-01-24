مطارات الإمارات تفحص القادمين من الصين «حرارياً» لمنع «كورونا»

سامي عبد الرؤوف ووكالات (دبي)

أكد عدد من مطارات الدولة أن السلطات ستفحص الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، فيما تتحرك السلطات الصحية العالمية للحيلولة دون تفشي وباء عالمي مع ظهور «فيروس كورونا جديد» في الصين.

وقضى الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية على 17 شخصاً وأصاب زهاء 600 آخرين، معظمهم في الصين، رغم اكتشاف حالات في مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة.

وقال مطار أبوظبي الدولي، حيث يوجد مقر شركة الاتحاد للطيران، في تغريدة على موقع «تويتر»: «إنه سيبدأ أيضاً فحص المسافرين القادمين من الصين».

وحث المطار الركاب المصابين بأي أعراض مرضية على عدم السفر.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن جميع الركاب القادمين لمطار دبي الدولي على رحلات مباشرة من الصين سيخضعون لفحص حراري عند بوابة الوصول، وتوقعت الشركة المشغلة أن يمر آلاف المسافرين الصينيين عبر مطار دبي في عطلة العام القمري الجديد.

وقالت «مطارات دبي» في بيان: «يجب على جميع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من جمهورية الصين الشعبية الخضوع لفحص حراري عند البوابة عند وصولهم»، مضيفة: «سيتمّ إجراء الفحص عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في المطار».

إلى ذلك، كشف الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، عن اختيار مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، كمختبر مرجعي لتشخيص الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا الجديد.

وقال الرند، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «بدأنا، أمس، تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحات، بعد الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمشاركة ممثلين من 11 جهة اتحادية ومحلية، وهذه القرارات متنوعة وموزعة على عدة لجان وفرق فرعية».

وأضاف: «من أبرز القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بدء المطارات المعنية بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين، وتعبئة استمارات خاصة بهم للوقوف على بعض المعلومات والبيانات المهمة، سواء الشخصية أو الصحية».

وأوضح الرند أن المسافرين القادمين من الصين نتعرف منهم على مدى تعرضهم لارتفاع في درجات الحرارة مؤخراً أو الإصابة بنوبات ضيق التنفس الحاد، وغيرها من الأعراض المتعلقة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في منطقة ووهان الصينية.

وعن أسباب اختيار مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي كمختبر مرجعي، أجاب الرند: «مختبر مدينة الشيخ خليفة يضم إمكانات عالمية ومتقدمة، ويعتبر واحداً من أفضل المختبرات على مستوى العالمي، ولذلك سيكون المختبر الوحيد على مستوى الدولة المخول بتأكيد وجود حالات إصابة بالفيروس الجديد من عدمه».

وأكد أنه لم يتم تحويل حتى الآن تحويل أي حالات مشتبه بإصابتها إلى المختبر، مشيراً إلى أن المختبرات الأخرى على مستوى الدولة ستحول إلى مختبر «خليفة الطبية» أي حالة تشك في إصابتها بـ«كورونا».

واعتبر الرند أن إغلاق السلطات الصينية مدينة ووهان يساعد على تطويق المرض، ويساعد العالم على منع وصول المرض إليها عن طريق المسافرين القادمين من المنطقة المنتشر فيها الفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني، أكدت أن الإمارات خالية تماماً من أية إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت اللجنة أن الدولة لديها منظومة وخطط متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العامة، وأنها على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، للوقوف على المستجدات والإجراءات التي تتخذها المنظمة العالمية والتوصيات الصادرة منها بهذا الشأن، وأوضحت اللجنة أن الإجراءات المتخذة كفيلة بحماية الدولة من دخول فيروس كورونا الجديد.

ويسافر مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعاً وتبدأ يوم غد السبت.