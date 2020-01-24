الملكة أليزابيث تصادق على قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صادقت الملكة اليزابيث الثانية رسمياً، اليوم الخميس، على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) آخر الشهر الحالي.

وكتب وزير بريكست ستيف باركلي، على "تويتر"، "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".

وأضاف "بتكريسه قانونا، يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".

وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية، غدا الجمعة، فيما سيوقع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان أبرز وجوه استفتاء الانسحاب في عام 2016، على القانون في الأيام المقبلة.

وقال جونسون، بعد مصادقة مجلسي البرلمان (النواب واللوردات) على مشروع قانون الانسحاب، أمس الأربعاء "في بعض الأحيان، بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه".

ويعد الانفصال بتاريخ 31 يناير الجاري إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

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