كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة الأمير تشارلز إلى فلسطين تساعد على التركيز على حل النزاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بفخر كبير وإثارة كبيرة، ستستقبل فلسطين غدًا الجمعة صاحب السمو الملكي، تشارلز، أمير ويلز، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور".

وسيكون الأمير تشارلز هو أكبر ملكي بريطاني زار الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيلتقي فخامة الرئيس محمود عباس.

وهو ثاني كبير ملكي يقوم بذلك في غضون عامين فقط، حيث زار ابنه الأمير وليام فلسطين في عام 2018، وهي الزيارة التي تركت انطباعًا دائمًا.

كما أكدت زيارة الأمير تشارلز هذه الرسالة وتأتي في لحظة تاريخية في علاقة المملكة المتحدة مع فلسطين وبقية العالم.

وفي عام 2016، اتخذ شعب المملكة المتحدة قرارًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو قرار أعيد تأكيده في الانتخابات العامة الأخيرة.

ومن بين النتائج العديدة لهذا القرار مسألة الدور الذي ستشكله المملكة المتحدة لنفسها في الساحة الدولية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال دور عالمي تاريخي يمتد لعدة قرون، أصبحت البلدان في كل مكان تتوقع من لندن معالجة باردة ومعنونة بالشؤون العالمية وشعور فطري بالإنصاف.

كما لعبت المملكة المتحدة دورًا رئيسيًا في بناء النظام الدولي القائم على قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أقيم ليس فقط للتأكد من أننا لم نشهد أبدًا أهوالًا مثل أهوال الحرب العالمية الثانية، ولكن لنشر السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم على أساس المساواة أمام القانون.

ودعمت مبادئ سيادة القانون الدولي هذه إحساسنا بالحضارة.

ولكنهم تحت التهديد ؛ ليس فقط من الدول المارقة والجهات الفاعلة من غير الدول، ولكن من الحكومات التي يجب الوثوق بها بطريقة أخرى للدفاع عن هذه المبادئ.

ولا يوجد هذا التهديد أكثر وضوحًا من القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية وغزة، حيث استمر الاحتلال العسكري غير الشرعي لأكثر من نصف قرن، واليوم تتوسع، لا تتقلص، على الرغم من قرارات الأمم المتحدة العديدة وما يقرب من 30 عامًا من عملية السلام.

Advertisements

وإزدادت حدة الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، وهي تشمل البناء الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في الأراضي المحتلة، والحصار على غزة، وحرمان السكان الفلسطينيين من الحقوق الأساسية.

ووعد رئيس وزراء إسرائيلي لدينا علانية بضم مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة، في تناقض مباشر مع القانون الدولي.

وفي الواقع، مع قيام واشنطن بتغيير الموقف الرسمي للولايات المتحدة بشأن جميع القضايا الرئيسية بما في ذلك بشأن المستوطنات، فإن المبدأ الدولي الأساسي الذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة يتم تقويضه لاستيعاب هذا الوضع.

ولا تزال هناك طرق لتثبيت السفينة وتمهيد الطريق لحل سلمي. في الواقع، الطريق مفهومة جيدًا ؛ توجد مؤسسات لتنفيذه والإطار القانوني قائم منذ فترة طويلة.

كما إعتبر السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، والسلام في الشرق الأوسط، كما تفهم المملكة المتحدة أفضل من أي شخص آخر، أمر حاسم للسلام العالمي.

ووجدت المملكة المتحدة نفسها مع خيار صارخ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتعرض للتخويف من قبل الآخرين للتخلي عن النظام العالمي الذي كان له دور فعال في تأسيسه ؛ أو يمكنها أن تستأنف لنفسها موقعها التاريخي كمدافع عن هذا النظام الدولي القائم على القواعد في وقت يتعرض فيه لخطر الانهيار الحقيقي.

ولاتتعلق زيارة الأمير تشارلز إلى فلسطين بالسياسة بالطبع، لكنها الزيارة الملكية البريطانية الأقدم منذ إعلان بلفور عام 1917، وقد أدى ذلك الإعلان المشؤوم مباشرة إلى تجريد الشعب الفلسطيني المستمر من معاناته وانعدام الجنسية.

ولذلك توفر الزيارة فرصة لإعادة تركيز العقول على حل أحد أكبر مصادر الاستياء والصراع في العالم.

لقد اعترفت فلسطين والمملكة المتحدة بإسرائيل، ولقد حان الوقت للمملكة المتحدة للاعتراف بتصويت البرلمان لعام 2014 والاعتراف بدولة فلسطين.

ومع ذلك، ستعمل على الحفاظ على رؤية الدولتين التي كانت وما زالت، في ظل رئيس الوزراء بوريس جونسون، السياسة البريطانية.