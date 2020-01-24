كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 50 شخصاً في بيرو جراء إنفجار شاحنة غاز طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنفجرت شاحنة تحمل الغاز الطبيعي، اليوم الخميس، في عاصمة بيرو (ليما)، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 48، في حادث وصفه رئيس بيرو مارتن فيزكارا، بأنه "مأساة"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

واشتعلت النيران في الشاحنة بعد أن سقطت منحدر في أحد شوارع ليما، وكسرت صمامًا وتسربت الغاز وأشعلت العديد من المنازل القريبة.

وقالت السلطات: إنه تم ارسال 11 طفلاً على الأقل إلى مستشفيات محلية مصابة بحروق شديدة.

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وقال الرئيس مارتن فيزكارا للصحفيين، إنه بالنظر إلى حجم العواقب، يمكننا وصف ذلك بأنه مأساة".

وذكرت وزيرة الصحة إليزابيث هينوستروزا: أن "أكثر من 50٪ من الضحايا في حالة حرجة للغاية؛ حيث تغطي الحروق أكثر من 80٪ من أجسادهم".

وقيدت بيرو شحن الغاز إلى المنازل والصناعة عبر خطوط الأنابيب، وتعتمد بشدة على الشاحنات لتوزيع الوقود، وجاء الحادث قبل أيام قليلة من انتخابات يوم الأحد لتحل محل الكونغرس في البلاد، الذي حله فيزكارا العام الماضي.

