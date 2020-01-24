كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تدين تهديد أمريكا حول اغتيال قائد فيلق القدس الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء اليوم الخميس، تهديد المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك حول اغتيال قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني، معتبرًا هذه التصريحات إماطة لثام سافر عن إرهاب الدولة الأمريكية المنظم.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريح له، في وقت سابق من اليوم، ردًا على تصريحات المبعوث الأمريكي لإيران وتهديده باغتيال العميد إسماعيل قاآني، على أن "تصريحات هذا المسؤول في الخارجية الأمريكية يعد إعلانًا رسميًا وإماطة لثام سافر عن إرهاب الدولة المنظم من قبل الإدارة الأمريكية"، حسبما نقلت وكالة "ارنا".

وأضاف عباس موسوي: "أمريكا تعد ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني، الذي يعلن رسميًا توظيف إمكاناته الحكومية وقواته المسلحة للقيام بعمليات إرهابية، وأنه سوف يستمر على هذا النهج في المستقبل أيضا"، مؤكداً على أن "لجوء النظام الأمريكي إلى الأعمال الإرهابية بأنه دليل ضعف وعجز وتخبط مسؤوليه، وأدان هذه التصريحات الوقحة والأعمال الإرهابية لقادة هذا النظام".

ودعا "موسوي" أعضاء الأسرة الدولية إلى شجب هذه الإجراءات والتشجيع من قبل النظام الأمريكي على إرهاب الدولة، لأن استمرار هذا النهج سيرتد على الجميع عاجلا أم آجلا.