كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: التقارير حول توقيت خطة السلام الأمريكية غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، إن "التقارير المتداولة حول تفاصيل أو توقيت خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط غير صحيحة".

وذكر الرئيس الأمريكي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: إن "الولايات المتحدة تتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض الجنرال بيني غانتس، في البيت الأبيض، خلال الأسبوع المقبل، وإن التقارير المتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط، والتي لم يكشف عنها محض تكهنات".

Advertisements

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب، وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لزيارة البيت الأبيض؛ لمناقشة "صفقة القرن".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إنه "قبل دعوة الرئيس الأمريكي، لزيارة واشنطن".

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل، وقال الفريق الأمريكي: إن "الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات".