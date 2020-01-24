مجمع الفوسفاط يقتحم أسواق أوروبا الشرقية عبر رومانيا

بعد حصوله على ترخيص من الحكومة للتوسع في كل من الهند والمكسيك، حصل المجمع الشريف للفوسفاط على إذنالحكومة لإحداث شركة برومانيا تُسمى East European Fertilizer Company.

وحسب البيانات التي تضمنها العدد الأخير من المجلة الرسمية، فالشركة التي سيتم إحداثها بشراكة مع المجموعةالإماراتية “الظاهرة“، الغاية منها دعم وصول منتجاته إلى أوروبا الوسطى والشرقية.

المشروع، الذي صادق عليه المجلس الإداري للمجمع الشريف للفوسفاط خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2018،يهدف، أيضا، إلى خدمة شريحة جديدة من الزبناء وتخفيض التكاليف اللوجيستيكية من خلال الاعتماد على قاعدةالزبناء والشركاء التي تتوفر عليها المجموعة الإماراتية في رومانيا والمناطق المجاورة.

إلى ذلك، تشير المعطيات الواردة في الجريدة الرسمية إلى أن النشاط الرئيس لشركة “SEEFCO” التي سيبلغرأسمالها 5 ماليين دولار أمريكي، والتي ستتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الروماني، سيتمثل في استيرادوتخزين وتسويق الأسمدة والمنتجات والخدمات في رومانيا، وفي البلدان المجاورة لأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وكذاتقديم الخدمات في مجال الإرشاد والدعم الزراعي حول كيفية استعمال الأسمدة. وبشكل عام في كل ما يخص الأعمالالزراعية في المنطقة السالفة الذكر.

فضلا عن هذا، ستعمل الشركة المزمع إحداثها في عدد من المجالات ذات الصلة، وعلى الخصوص مجال ذكاء السوقوتطوير منتجات المجمع الشريف للفوسفاط، وتوزيع وتسويق المدخلات والمنتجات الفلاحية.

إضافة إلى ذلك، ستعمل الشركة الجديدة، التي وقع قرار إنشاءها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، نيابة عنرئيس الحكومة، في مجال تطوير وتسويق شبكة توزيع المنتجات الفلاحية في المنطقة.

للإشارة، تأتي الشركة الجديدة، بعد الشركتين اللتين أعلن شهر أكتوبر الماضي عن إنشائهما في كل من المكسيك والهند. حيث يهدف المجمع من خلال شركته في كوادالاخارا بالمكسيك “OCP specialities Mexico” إلى تعزيز تواجدهفي السوق وزيادة حصصه من هذا الأخير من خلال تغطية جغرافية أوسع ومنتجات أكثر تنوعا. كما سيتيح المشروعالمذكور فرص نمو أكبر للمجمع من خلال تحقيق رقم معاملات في جميع المنتجات بما يقرب 17.8 مليون دولار بحلول عام2023.

أما بخصوص الشركة التابعة بالهند “OCP Specialities India Private Limited”، ومقرها الرئيسي فيمومباي، تعول المجموعة على تحقيق رقم معاملات في جميع المنتجات، بما يقرب 34.7 مليون دولار بحلول عام 2023،بما في ذلك المنتجات المتخصصة، وتحسين هامش المنتجات المتخصصة من 13 في المائة على المبيعات الحالية إلى 20 أو 30 في المائة.

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وتبين التوقعات المالية للشركة المزمع إحداثها، برسم الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بأن رقم معاملاتها سينتقل من4.2 مليون دولار، في سنة 2019، إلى نحو 37.4 مليون دولار في سنة 2023. 6

«إفريقيا – بريطانيا».. مذكرة لخلق مجموعة عمل مغربية – بريطانية

وقع محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالتعاون الإفريقي، مذكرة تفاهم مع الوزير البريطانيالمكلف بالتجارة الخارجية “كونور بورنز“، تهدف إلى خلق مجموعة عمل مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة أمام المملكةالمغربي والمملكة المتحدة لزيادة الاستثمارات في اقتصادي البلدين.

توقيع المذكرة جرى خلال جلسة حوار الأعمال المنظمة على هامش ملتقى الأعمال “إفريقيا – بريطانيا” الذي احتضنتهلندن، والذي يأتي في وقت تسعى المملكة المتحدة إلى توسيع نطاق شركائها الاقتصاديين بعد تفعيل “البريكسيت” ومغادرتها للاتحاد الأوروبي ابتداء من 31 يناير2020.

وشارك في جلسة الأعمال، ممثلون عن 116 مقاولة مغربية، و225 مقاولة بريطانية، وتم خلالها تقديم فرص التبادلالتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة للبلدين.

ويتكون الوفد المغربي الذي قاده، محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاتحاد الإفريقي، من ممثلين عن الاتحاد العاملمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الصادرات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية“مازن“، ووكالة “طنجة المتوسط“، والمركز المالي للدار البيضاء، و“بنك أوف أفريكا“..

وتصل قيمة المبادلات التجارية السنوية بين المغرب والمملكة المتحدة إلى 18.3 مليار درهم ما يمثل نسبة تصل إلى 4 فيالمائة، من مجموع المبادلات الإجمالية مع الاتحاد الأوربي سنة 2018.

ويصدر المغرب ما قيمته 8 ملايير درهم نحو المملكة المتحدة، ما يضعه في الرتبة 7 لزبنائه والرتبة 11 لمورديه ضمن اتفاقالتبادل الحر الموقع مع الاتحاد الأوروبي.