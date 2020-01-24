فان دير سار: ” زياش يثير اهتمام كبار أروبا .. أنا معجب به وسعيد لبقائه في أجاكس”

أكد إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لنادي أجاكس أمستردام الهولندي وواحد من أساطير النادي، تلقي النجم المغربي حكيم زياش لمجموعة من العروض، من عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، غير أن اللاعب المغربي فضل تأجيل الحسم في أمرها.

وقال الحارس الشهير السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، في حوار له مع قناة “الكأس” القطرية، إن صانع ألعاب “أسود الأطلس” يثير اهتمام كبار القارة العجوز، وأندية كبيرة جدا تطارده.

وأكد المتحدث نفسه، على أن زياش تلقى فعلا اتصالات من عدد من الأندية الشهيرة، غير أنه أخبر إدارة النادي بشكل صريح بأنه لن ينتقل سوى لنادي أكبر، وهو الأمر الذي دفع إدارة الأجاكس إلى تمديد عقده، وتحسين شروطه المالية.

وعبر إدوين على اعجابه الكبير بإمكانيات اللاعب المغربي خاصة المهارات الفردية، بالإضافة إلى طريقة لمسه الكرة، ناهيك عن الأهداف والتمريرات الحاسمة.

كما عبر أيضا عن سعادته البالغة لقرار اللاعب البقاء في عاصمة الأراضي المنخفضة متمنيا أن يطول مقامه في النادي.