شكرا لقرائتكم خبر عن وزير متهم بالفساد في جواتيمالا يطلب اللجوء إلى كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة عبر موقع تويتر إن باياداريس قدم الطلب مكتوبا، ونفت مكوث الوزير السابق في مقر إقامة سفير كولومبيا في جواتيمالا، مضيفة أن بوجوتا لم ترد على الطلب بعد.
وفقد باياداريس حصانته كوزير في حكومة الرئيس السابق جيمي موراليس عندما أدى الرئيس الجديد أليخاندرو جياماتي اليمين الدستورية في 14 يناير، وتم إصدار مذكرةاعتقال بحقه آنذاك على خلفية تهم بغسل أموال وانتمائه إلى منظمة غير شرعية.
ويشتبه في انتماء المحامي ورجل الأعمال السابق إلى شبكة فساد تضم شركات خارجية في بنما في عامي 2011 و .2012
وتم التحقيق بشأن الشبكة من قبل (اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا) المدعومة من الأمم المتحدة،التي أدى عملها إلى توجيه تهم ضد مئات الأشخاص وكان موراليس طردها من البلاد.
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