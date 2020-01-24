شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان بفيروس "كورونا الجديد" في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في هونج كونج، تسجيل إصابة حالتين بالفيروس الغامض المنتشر في مدينة ووهان الصينية "كورونا الجديد"، وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس أنه تم الإبلاغ عن الحالتين المشتبه بهما أمس الأربعاء في المنتدى الاقتصادى العالمي بدافوس.

وقالت وزارة الصحة في هونج كونج، إن المرضى ثبت إصابتهم بالفيروس وأنهم في حالة صحية مستقرة، فيما يواصل القسم تحقيقه في الحالات.

يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).