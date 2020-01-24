تعرض مقر عسكري قرب الحدود العراقية الى قصف مجهول

ذكرت مصادر صحفية، الجمعة، بأن مقرا عسكريا تعرض لقصف مجهول قرب الحدود العراقية. ونقلت العربية عن المصادر قولها ان "طيران مجهول استهدف مقرا عسكريا في سوريا قرب الحدود العراقية". Advertisements واضافت انه "لم تعرف حجم الخسائر التي خلفها هذا القصف". فيما اكد مصدر امني عراقي انه "لا صحة لوجود اي استهداف قرب الحدود".

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