وزير الشباب يبحث مع رئيس اقليم كردستان التعاون الرياضي بين الجانبين

رياضة 2020-01-23 | 22:38 97 مشاهدة بحث وزير الشباب والرياضة، احمد رياض مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، سبل التعاون في قطاعيّ الشباب والرياضة.



واستعرض رياض، وفقاً للبيان "اهم الانشطة والفعاليات التي تتكفل وزارة الشباب والرياضة باقامتها سنويا وفق خطة مدروسة بتوازن ومسؤولية في جميع محافظات العراق ومنها ما تم خلال الشهر الجاري في اربيل تحديداً، بما يؤشر عمق العلاقة الاخوية وروح التعاون في الوطن الواحد وامكانية تعزيز ذلك في مديات رحبة بجوانب تتعلق بالاستثمار الرياضي وتنظيم البطولات والاحداث الرياضية". وذكر بيان عن مكتب رياض تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاخير التقى اليوم في محافظة اربيل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون الشبابي الرياضي ومشاركة اندية وشباب الاقليم في الاحداث والمناسبات المحلية والدولية بعيداً عن اية خلافات سياسية، ومواقف اخرى، إذ يجب ان لا تؤثر على الانشطة والفعاليات الرياضية ".واستعرض رياض، وفقاً للبيان "اهم الانشطة والفعاليات التي تتكفل وزارة الشباب والرياضة باقامتها سنويا وفق خطة مدروسة بتوازن ومسؤولية في جميع محافظات العراق ومنها ما تم خلال الشهر الجاري في اربيل تحديداً، بما يؤشر عمق العلاقة الاخوية وروح التعاون في الوطن الواحد وامكانية تعزيز ذلك في مديات رحبة بجوانب تتعلق بالاستثمار الرياضي وتنظيم البطولات والاحداث الرياضية". ونوه ان "وزارة الشباب والرياضة بكامل ثقلها على استعداد دائم لتطوير التعاون وترجمته الى مشاريع عمل تخدم شبابنا وحركة الرياضة في داخل العراق وخارجه".



من جانبه اكد رئيس حكومة الاقليم حرصه على "مشاركة شباب ورياضيي الاقليم في النشاطات والمهرجانات والبطولات مع المنتخبات والوفود التي تمثل العراق دولياً". من جانبه اكد رئيس حكومة الاقليم حرصه على "مشاركة شباب ورياضيي الاقليم في النشاطات والمهرجانات والبطولات مع المنتخبات والوفود التي تمثل العراق دولياً".

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