مشاورات حكومة تونس و"كورونا"..النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 23 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: السعودية: يجب توقف إيران عن رعاية الإرهاب ولا نريد تصعيدا بالمنطقة، التايمز: أردوغان يخطط لمغامرة جديدة بنفط الصومال، واشنطن: التحالف الدولي ضد داعش مستمر ونركز على حماية قواتنا، و جريفيث يزور صنعاء لاحتواء التصعيد الحوثي.. ومعارك بالضالع ونهم، و واشنطن تستعد لنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط، و "نعاني وهم ينعمون".. موظفو "الشرق" الإخوانية بتركيا يفضحون ملاكها، "الفخفاخ" يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية، و زينة عكر.. لبنانية أنهت احتكار الرجال حقيبة "الدفاع" عربيا، ألمانيا تحذر من عودة داعش بالعراق حال انسحاب التحالف، و "العدل الدولية" تستصدر أمرا يطالب ميانمار بوقف الإبادة ضد الروهينجا، اليونان: لا حل سياسي في ليبيا دون إلغاء اتفاق أردوغان-السراج، و مسؤول عراقي: حكومة عبدالمهدي باتت أضعف من السابق، خبراء: إعادة حظر الطيران على طرابلس تقي ليبيا من شر كبير.

وفي الاقتصاد تطالعون: تباين الأسهم الأمريكية وسط معنويات سلبية للمستثمرين، إنتاج النفط الليبي يهبط لأقل مستوى منذ سقوط القذافي، ذعر فيروس الصين الغامض يهبط بالأسهم الأمريكية، العراق يسمح بجولة خامسة لعقود التنقيب عن الغاز بالشرق، و سلطان الجابر أفضل رئيس تنفيذي لشركات النفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و دافوس.. تفاصيل اجتماع وفد الإمارات مع رئيس المنتدى العالمي، و القلق من فيروس الصين يهبط بالأسهم الأوروبية.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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