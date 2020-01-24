العالم يغلق مطاراته في وجه "كورونا الصيني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" حصد المرضى وإثارة الذعر في الصين والعالم بأسره، تدرس منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ دولية. وبالتزامن، شددت العديد من مطارات العالم إجراءات مكافحة الفيروس. وفرضت الصين، الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان (وسط) بسبب فيروس كورونا. في الفيديو التالي نرصد أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمواجهة "الفيروس"

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