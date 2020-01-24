شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة.. هل يمكن إحراج ترامب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل يحرج الديمقراطيون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب؟ المساءلة بلغت مرحلة جديدة، الموضوع الآن مطروح على مجلس الشيوخ. هل مصيره السياسي مهدد؟ إذا كان الديمقراطيون يريدون إحراج ترامب، هل سيحققون ذلك وكيف؟ وعلى أي مدى؟



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