شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يهدد الأوروبيين بمعركة تجارية من منتدي دافوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

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بعد الهدوء على جبهة حربه التجارية مع الصين، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي الضغط على الاتحاد الأوروبي مع تهديده من جديد الأربعاء بفرض رسوم جمركية على صادراته من السيارات. من جهته، يسعى الاتحاد الأوروبي للتهدئة رغبة منه في التوصل سريعا لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.



إعلان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية على هامش منتدى دافوس "إن التفاوض التجاري مع الاتحاد الأوروبي أصعب من التفاوض مع أي أحد آخر. لقد استفادوا من بلدنا على مدى سنوات عديدة".

وأضاف "إذا لم نتوصل إلى شيء ما (اتفاق تجاري)، سأتخذ إجراءات، وستكون عبارة عن ضرائب مرتفعة جدا على سياراتهم ومنتجاتهم الأخرى (المصدرة) إلى بلدنا". وتابع ترامب لقناة "سي إن بي سي" "أريد الانتظار حتى أنتهي من الصين. لا أريد أن أنشغل بالصين وأوروبا في الوقت نفسه. والآن انتهينا من الصين"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته واشنطن وبكين في وقت سابق هذا الشهر.