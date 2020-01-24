خضر وضع غرفة عمليات إدارة الكوارث بحال الجهوزية تحسبا للظروف المناخية

وضع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر غرفة عمليات إدارة الكوارث والازمات في مركز المحافظة في بعلبك على أهبة الاستعداد والجهوزية، بناء على تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية في شأن المنخفض الجوي المتوقع خلال الأسبوع الحالي.
وتم التواصل مع وزارة الاشغال العامة والنقل وسائر الوزارات المعنية، والبلديات والاتحادات البلدية، والدفاع المدني، لتأمين الجهوزية اللازمة من فرق عمل ومعدات لمواجهة الظروف المناخية المتوقعة.
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