خضر وضع غرفة عمليات إدارة الكوارث بحال الجهوزية تحسبا للظروف المناخية

وضع ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ والازمات في مركز المحافظة في بعلبك على أهبة الاستعداد والجهوزية، بناء على تقديرات ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في شأن المنخفض الجوي المتوقع خلال الأسبوع الحالي.

وتم التواصل مع ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ وسائر الوزارات المعنية، و​البلديات​ والاتحادات ​البلدية​، و​الدفاع المدني​، لتأمين الجهوزية اللازمة من فرق عمل ومعدات لمواجهة الظروف المناخية المتوقعة.

إضغط للمزيد