خريش: نجوم الصدفة ونجوم الثورة لا يمكنم ان يلغوا مدرسة ميشال عون

أكدت مستشارة رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​مي خريش​ أن "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون لا يمكن لمهرج ان يقول عنه انه ليس موجودا"، مشيرةً الى أن "هؤلاء نجوم الصدفة ونجوم ​الثورة​، الآن لا يمكن ان يلغوا هذه المدرسة".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت خريش أن "هناك ناس يقولون انها تريد ازالة الاحزاب، اقول لهم من انتم لتتحدثوا بإلغاء فكر مدرسة ميشال عون، قولوا لي من تمثلون وماذا تمثلون، نحن موجودون ومستمرون ونقول سنخرج أقوى من الازمة، فهذه مدرسة وفكر ​الرئيس ميشال عون​".

ومن جهة اخرى، "أشارت الى ان النائبة ​بولا يعقوبيان​ هي نائبة الصدفة واتت على ظهر ​حزب سبعة​ الى ​السلطة​، وهي منذ ان وصلت الى النيابة لم تتهم الا التيار الوطني الحر ب​الفساد​ و​جبران باسيل​ وعند مثولها امام ​القضاء​ نكرت انها قالت هذا الأمر في الاعلام، واذا رادت اتهام أحزاب أخرى تقول عنه أحزاب السلطة".