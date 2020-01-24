بومبيو: كنت جزءا من قرار قتل سليماني وترامب اتخذ القرار الصائب بقتله

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه كان جزءا من "قرار قتل قائد فيلق القدس ​قاسم سليماني​"، معتبرا أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اتخذ القرار الصائب بقتله، فهو رجل شرير قتل أكثر من 600 أميركي".

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