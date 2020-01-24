شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الاتفاقيات التجارية تعكس قناعة الدول الكبرى بما حققته مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب إن الاتفاقيات التجارية التى حققتها مصر خلال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية خطوة هامة فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى القارة الأفريقية .

وأشار الجوهري، إلى أن القمة حققت نتائج مرضية سيكون لها انعكاسات قوية على الاقتصاد المصرى والتعاون الثنائى ما بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة مع إعلان بريطانيا تقديم 13 مليون جنبيه استرلينى لدعم النمو الاقتصادى في مصر.

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وأوضح أن النقاط التي تم الاتفاق عليها لتحقيق التعاون بين مصر والمملكة المتحدة تضمن توسيع حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وإبرام المزيد من الاتفاقات فى مختلف المجالات الاقتصادية لافتا إلى أن ذلك يعكس قناعة الدول الكبرى بما حققته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى .

وخلال فترة زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسي للملكة المتحدة، تم الإعلان عن عدد من الاستثمارات الجديدة خلال القمة، بمليارات الجنيهات.