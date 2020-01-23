عاجل – هشام الدميعي يستقيل من تدريب اتحاد طنجة

قدم هشام الدميعي، مدرب فريق اتحاد طنجة، قبل قليل ، استقالته بشكل رسمي من مهامه كمدرب للفريق، وذلك مباشرة بعد هزيمته على يد أولمبيك آسفي، بهدفين مقابل هدف واحد، بالديار وأمام الجماهير.
وأعلن الدميعي عن استقالته، في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء.
وحسب مصادر مقربة من الفريق الأزرق، فإن المغربي الإسباني ، بيدرو بن علي، هو الأقرب لخلافته.ا
وزادت الهزيمة أمام آسفي، من تأزيم وضع ممثل مدينة البوغاز في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.
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