على هامش زيارة خاصة للمغرب.. الملك يستقبل ملك البحرين

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالرباط لقاء وديا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين. وجاء لقاء الملكين على هامش الزيارة الخاصة التي يقوم بها عاهل البحر للمغرب.

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