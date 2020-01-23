أولمبيك آسفي يسقط اتحاد طنجة بميدانه ويؤزم وضعه في أسفل الترتيب

أزم فريق أولمبيك آسفي وضعية مضيفه اتحاد طنجة، وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، برسم مؤجل الجولة 13 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وانتهى النصف الأول لصالح الفريق السفيوي الضيف، بهدفين دون رد، وقعهما كل من وليد الصبار في الدقيقة 33 وعصام بودالي في الدقيقة 35.

وكما كان منتظرا، دخل الفريق للطنجاوي الجولة الثانية ضاغطا من أجل تعديل النتيجة، فخلق عددا كبيرا من الفرص الخطيرة، التي لم تحول إلى أهداف.

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وفي الدقيقة 72 أتيحت لأصحاب الأرض فرصة ثمينة لتقليص النتيجة، بعد أن تحصل على ضربة جزاء، لكنه فشل في تحويلها إلى هدف.

غير أن سفيان المودن، سيطرد النحس أخيرا في الدقيقة 80 وتلج كرته شباك المسفيويين، غير أنه لم يكن كافي لتجنيب فريقه الهزيمة، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد للضيوف.

هذه الهزيمة زادت من تأزيم وضع ممثل مدينة البوغاز في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط ، بينما النقاط الثلاث التي غنم أهل آسفي ارتقت بهم للمركز 11 برصيد 16 نقطة.