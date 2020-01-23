حماس تتوعد "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توعدت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، بإفشال "صفقة القرن" الأميركية، مشددةً على أن "أي صفقة أو مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة في أرضنا ومقدساتنا، لن يمر".

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم اليوم، الخميس، تعقيبا على إعلان الإعلام العبري بأن الرئيس الأمير،كي دونالد ترامب، قرر نشر "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 آذار/ مارس المقبل.

وقبل ساعات، نقلت القناتان "12" و"13" (خاصتان)، عن مصادر إسرائيلية وأميركية (لم تسمهما)، أن البيت الأبيض، سيصدر خلال 24 ساعة بيانا بخصوص نشر تفاصيل "صفقة القرن".

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وقال قاسم: "كل محاولات تمرير هذه الصفقة، سيتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده". وأضاف: "شعبنا الفلسطيني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه، عبر ثورته المستمرة ونضاله المشروع وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وقدرته على التضحية حتى انتزاع حريته".

‏وذكر أن حدود فلسطين "رسمها شعبنا بدمائه التي سالت عبر تاريخه مقاومته للمحتل، ولن تُرسم هذه الحدود بقرار أمريكي، ولن تستطيع قوة أن تختزل هذه الحدود المسجلة بدماء وأشلاء شهداء شعبنا وأمتنا".

‏وأشار أن "التسريبات المتلاحقة حول قرب إعلان الإدارة الأمريكية لما يسمى صفقة القرن، إصرار على المشاركة في العدوان على حقوق شعبنا".