شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن خلو البلاد من وباء الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة السودانية، أن السودان أصبح خاليا من وباء الكوليرا، بالاستناد إلى المعايير التى حددتها اللجنة الفنية للإستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة الإتحادية، و منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم تشخيص آخر حالة إصابة بالكوليرا فى 2 ديسمبر الماضي.

وعبر فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، عن شكره لكل الجهات المحلية والأجنبية التى أسهمت فى هذا الجهد، وفى مقدمتها وزارة الصحة الاتحادية، والوزارات الولائية، والكوادر والعاملين فى المهن الصحية، خصوصا وأنها انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الحازم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية، وتحسين التنسيق على كافة المستويات، الأمر الذى سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.

ونوه بأن وزارة الصحة الاتحادية قد بدأت فى التحضير المبكر لحماية البلاد من الكوليرا، وغيرها من الأوبئة خلال موسم الخريف القادم.

وكانت السودان سجلت حالات اصابة بالكوليرا فى عدة ولايات، بينها الخرطوم فى سبتمبر من العام الماضي.