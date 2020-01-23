شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترفع درجة اليقظة على الحدود الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أمر الرئيس التونسى قيس سعيد برفع درجة اليقظة والانتباه خلال تأمين الحدود البلاد الشرقية مع ليبيا، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد اليوم الخميس بقصر قرطاج وزير الداخلية التونسى هشام الفوراتي، حيث تناولا الوضع الأمنى العام بالبلاد، وتحديدا على الحدود الشرقية، وأكد الرئيس التونسى ضرورة الحفاظ على الأمن و"السهر على" تطبيق القانون بكل صرامة والتصدى لكل أنواع الجريمة والاعتداء على المواطنين وردع كل من يتجرأ على الدولة، مشددا على أنه لا مجال للعبث بأمن المجتمع.

من جانبه أشار وزير الداخلية التونسى إلى جاهزية الوحدات الأمنية بالتنسيق والتعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية للتصدّى لكلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن تونس واستقرارها.