بالصور.. سريع محمد القاسم الآن

مازال سريع محمد القاسم في بغداد مقطوعا بالاتجاهين من قبل المتظاهرين الذين يتمركزون فيه. وسمح المتظاهرون بمرور الحالات الطارئة والتي تحمل جنائز الموتى. Advertisements

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