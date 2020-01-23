القاء رمانة صوتية على متظاهري البصرة

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مجهولين القوا رمانة صوتية على متظاهري البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة القت رمانة يدوية صوتية على المتظاهرين وسط البصرة". واضاف ان "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية اضرار مادية او خسائر بشرية".

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