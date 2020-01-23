دعوة نتنياهو وجانتس إلى البيت الأبيض لبحث "صفقة القرن"

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، النقاب عن دعوة الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل لبحث خطة السلام الأمريكية.



وقال خلال لقاء مع نتنياهو في مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية: أن" نتنياهو اقترح دعوة زعيم المعارضة بيني جانتس للبيت الأبيض أيضا لمناقشة الخطة"، وقبلا الاثنان الدعوة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه قَبِل بسعادة دعوة الرئيس الأمريكي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أنه تمت دعوة نتنياهو وجانتس للبيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

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وأشارت إلى أن الإعلان الأمريكي بشأن الخطة سيصدر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

ويرفض الفلسطينيون بشدة صفقة القرن، وأكد الرئيس محمود عباس رفضه للحديث عن أي سلام اقتصادي قبل الحديث عن السلام السياسي، في إشارة إلى الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأضاف في تصريحات سابقة: "نقول لأمريكا ولإسرائيل: لن نقبل بصفقتكم، وسنفشلها بصمودنا وتمسكنا بثوابتنا على أرضنا، فالقدس أغلى من كل أموال العالم، وفلسطين كلها على قلب رجل واحد تقول لا لصفقة العصر، ولا لقرارات ترامب ونتنياهو".

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، قال في معهد بحثي بواشنطن إن الخطة الأمريكية تسلط الضوء على معادلة الأمن للإسرائيليين وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.

وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن خطة السلام قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراضٍ أصبحت الآن داخل إسرائيل.