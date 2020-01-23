ترامب: التقارير بشأن خطتنا للسلام في الشرق الأوسط "تكهنات"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن جميع التقارير المتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط والتي لم يكشف عنها محض تكهنات.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيزور الثلاثاء واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب الذي وجّه أيضاً دعوة مماثلة إلى بيني جانتس، منافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في مارس/آذار، من دون تحديد موعد زيارة الأخير.



وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن جانتس "قبل أيضاً دعوة الرئيس للذهاب إلى واشنطن"، من دون تحديد ما إذا كانت زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ستتمّ بالتزامن مع زيارة نتنياهو.

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان قويان، وزيارة رئيس الوزراء فرصة لمناقشة مصالحنا الأمنية الإقليمية والوطنية المشتركة".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أنه تمت دعوة نتنياهو وجانتس للبيت الأبيض الثلاثاء المقبل لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأشارت إلى أن الإعلان الأمريكي بشأن الخطة سيصدر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

ويرفض الفلسطينيون بشدة صفقة القرن، وأكد الرئيس محمود عباس رفضه للحديث عن أي سلام اقتصادي قبل الحديث عن السلام السياسي، في إشارة إلى الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأضاف في تصريحات سابقة: "نقول لأمريكا ولإسرائيل، لن نقبل بصفقتكم، وسنفشلها بصمودنا وتمسكنا بثوابتنا على أرضنا، فالقدس أغلى من كل أموال العالم، وفلسطين كلها على قلب رجل واحد تقول لا لصفقة العصر، ولا لقرارات ترامب ونتنياهو".

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، قال في معهد بحثي بواشنطن إن الخطة الأمريكية تسلط الضوء على معادلة الأمن للإسرائيليين وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.

وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن خطة السلام قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراضٍ أصبحت الآن داخل إسرائيل.