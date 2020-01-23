شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاصفة غلوريا توقع أول ضحاياها في إسبانيا والسلطات تحذر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخص مع وصول العاصفة القوية غلوريا إلى البلاد الأحد، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج، ما اضطر السلطات لإغلاق مطار أليكانتي. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من اشتداد العاصفة على مدى ساعات الليل واستمرارها حتى الثلاثاء.



هبت العاصفة القوية غلوريا على أنحاء من إسبانيا الأحد مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج، ما اضطر السلطات لإغلاق مطار أليكانتي، في حين لقي رجل حتفه في حادث بإقليم أستورياس في شمال البلاد.

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