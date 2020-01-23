الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة إسرائيلية محاذية للقطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق غلاف القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي: إن ”صاروخًا أُطلق من قطاع غزة، وعلى إثر ذلك تم تنشيط صافرات الإنذار خارج كيبوتس (نير عام) وليس في الكيبوتس“.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بجوار المستوطنة الإسرائيلية التي تقع إلى الشرق من قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة ازديادًا في حالة التوتر في أعقاب تواصل إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، والتلويح الإسرائيلي باستهداف مطلقي هذه البالونات، فيما تترقب إسرائيل ردًا فلسطينيًا محتملا بعد قتل الجيش لثلاثة فلسطينيين على حدود القطاع.