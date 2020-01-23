معين عبدالملك : النصر قادم لا محالة على وكلاء المشروع الإيراني في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

اعرب رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك، عن ثقته ان النصر قادم لا محالة على وكلاء المشروع الايراني في اليمن من مليشيات الحوثي، بفضل الله سبحانه وتعالى وصمود أبناء الجيش الوطني والمقاومة الوطنية التي كانت ولا تزال صمام أمان للجمهورية والثورة والوحدة.



وأشاد رئيس الوزراء بالثبات والبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، وصرواح والجوف والبيضاء، ومختلف الجبهات ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، التي تتقهقر أمام قوة وصلابة الابطال الميامين من رجال الجيش الوطني.

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وأطلع خلال اتصالات هاتفية اجراها، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على سير العمليات القتالية الدائرة في الجبهات والروح الوطنية التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية حتى تحقيق النصر المؤزر بأذن الله.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أكد الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تقف ومعها كل أبناء الوطن وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، بثبات وعزيمة في استكمال تحرير ما تبقى من المناطق المتبقية تحت سيطرة الانقلابيين، حتى تحقيق النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي عنصري في تاريخ اليمن الحديث.. مشيرا إلى ان هذه المليشيات لا تعترف الا بالقوة العسكرية ولا يوجد في قاموسها السلام او الحل السياسي، وتتحرك ضمن أدوات نظام الملالي الإيراني كأحد أذرعه في المنطقة لنشر الفوضى وتفكيك الدول الوطنية و ابتزاز دول الجوار و المجتمع الدولي.

وحمل رئيس الوزراء، وزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة ومحافظ مأرب نقل تحياته وتقديره لجميع الابطال الميامين من قادة وضباط وصف وجنود ومقاومة شعبية، الذين يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن كبلد عربي اصيل لن يقبل بطمس هويته او خضوعه لأجندات تقسيم دخيلة ، ولن يكون مركز لابتزاز دول الجوار والعالم، موجهاً برفد الجبهات بالعتاد والدعم اللوجستي الكامل في هذه المعركة الخطيرة التي حشدت لها المليشيات الحوثية كل قواتها.

وثمن الدور والاسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يساهمون في تحمل عبء كبير في العملية العسكرية لاستكمال انهاء الانقلاب.