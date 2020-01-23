شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر: مسؤولون أمريكيون سيكشفون بعض تفاصيل "صفقة القرن" لنتنياهو وغانتس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر مطلع على خطة السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن "مسؤولين أمريكيين سيكشفون على الأرجح بعض تفاصيل خطة ترامب المقترحة للسلام لنتنياهو وغانتس".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: مسؤولون أمريكيون سيكشفون بعض تفاصيل "صفقة القرن" لنتنياهو وغانتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.