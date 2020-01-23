شكرا لقرائتكم ترمب: التقارير حول قرب إعلان خطة السلام مجرد تكهنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن التقارير حول قرب إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط هي غير صحيحة. وقال ترمب، في تغريدة نشرها مساء الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني غانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل". وأضاف ترامب: "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
وفور تناول وسائل أعلام عن قرب الإعلان عن خطة السلام، جدّدت السلطة الفلسطينية الخميس رفضها الخطة الأميركية بعد الإعلان عن دعوة القادة الاسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان له أن السلطة نؤكد مرة أخرى رفضها القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لاسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأميركية المخالفة للقانون الدولي.
رفض فلسطيني
وأكد البيت الأبيض أن ترمب وجه دعوة لكل من نتنياهو وغانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل مناقشة "صفقة القرن"، التي تعمل عليها إدارة ترمب منذ توليه المنصب عام 2017.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أعلن الخميس أنّه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.
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