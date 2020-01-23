مواطن مصري يلقن الهارب محمد على درسًا قويا في هولندا

أحمد أبو عقيل
لقن مواطن مصري من الجالية المصرية بالخارج المقاوب الهارب محمد على، درسا قوياً في الوطنية، عندما تقابلا بالصدفة في أحد الشوارع في هولندا.
والتقط المواطن المصري فيديو للهارب محمد على وبثه على صفحته الشخصية فيس بوك، قائلا:" أنا قابلت محمد على هنا في هولندا وبلقه السيسي ماشي في دمي، السيسي هو اللي حمى مصر.
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