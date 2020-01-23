في الذكري التاسعة.. كيف أنقذ السيسي مصر من قبضة الإخوان بعد 25 يناير

ظلت مصر طيلة سنوات عجاف بعد ثورة 25 يناير 2011 التي حلم خلالها المصريين بالعدالة والحرية والعيش الكريم في تخبط وتهدور أثناء سقوطها في قبضة الأخوان المسلمين، حتى ظهر المشير عبد الفتاح السيسي انذاك ليخلص مصر كلها من جماعة حكمت بالارهاب واعلن منذ اللحظة الاولي لتوليه المسئولية وأخذ علي عاتقه تنفيذ كل معاني العدالة الاجتماعية والتي بدأها بمشروعات تكافل وكرامة وزيادة معاشات التضامن الاجتماعي بالاضافة إلي المشروع القومي الضخم الخاص بتطوير العشوائيات ونقل الأسر »‬ المهمشة »‬ إلي مساكن وشقق تليق بآدميتهم ومعها مشروع العلاج لهم بالتأمين الصحي بعد أن كان مقصورا علي موظفي الحكومة فقط.

طيلة 9 سنوات حاول أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة، وأبناء مصر وقفوا حائلا أمام الطامعين والمتآمرين، أصبحنا واحة أمن واستقرار خلال أعوام قليلة، فى ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة نتطلع لاستكمال مسيرة البناء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الـ 68 لاحتفالات عيد الشرطة:" فى ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة نتطلع لاستكمال مسيرة البناء،المصريون أدركوا أن المستقبل لن يبنيه أحد غيرهم.. أسر الشهداء بعد تكريم الرئيس: «امضِ أنت على الحق المبين وكلنا فداء للوطن»

وتابع:" هكذا نجت مصر من السقوط بعد 25 يناير.. 30 يونيو.. الشعب ساند الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب والفوضى.. تنظيم الإخوان حاصر المحاكم والإعلام وسعى لإشعال حرب أهلية".

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فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية ترى أن "25 يناير قامت ضد نظام سياسي فشل رئيسه في إدارة الدولة وأوصلها إلى حافة الهاوية، لكن الإخوان المسلمين سطو على هذه الثورة فأفقدوها مغزاها وكادت مصر أن تنهار تحت حكم الفاشية الدينية دون أي رؤية لمستقبل البلاد، لتأتي ثورة يونيو 2013 وتصحح مسار ثورة يناير".

وقال دكتور مجدي الشريف المحلل والخبير الاقتصادي أن ما قام به الرئيس السيسي بعد 25 يناير يفوق الخيال بكل اشكاله.. ويؤكد انحياز الرئيس للفقراء والغلابة ومعدومي الدخل والذي جاء في أشكال عدة منها معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي لم يحدث منذ ستينات القرن الماضي بالاضافة إلي المشروع القومي الضخم الخاص بتطوير العشوائيات ونقل الأسر المهمشة التي كانت تقطنها إلي مساكن انسانية تليق بآدميتهم.

ومن جانبه يقول دكتور جمال القلي الخبير الاقتصادي إن الناحية الاقتصادية في مصر اعتمدت لفترة طويلة وصلت إلي عشرات السنوات ـ اعتمدت ـ علي ما يسمي »‬ بالحلول الاقتصادية المؤقتة »‬ بهدف تسيير الأمور المجتمعية ومصالح المواطنين بعيدا عن العوائق والصدمات إلي أن قامت ثورة 25 يناير وخرجت فيها جموع الشعب المصري بكافة أطيافه وطبقاته ينادون بالعدالة الاجتماعية الناجزة في كل شيء.