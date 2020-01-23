حمدان للحسن: الجيش سيبقى الحامي للوحدة الوطنية رغم نفاقكم الفتنوي

اعتبر امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، ​مصطفى حمدان​ ان "تطاول وزيرة الداخلية السابقة ​ريا الحسن​ بأسلوب وضيع على قيادة الجيش ال​لبنان​ي بشخص قائدها ​العماد جوزيف عون​، نضعه في خانة التآمر على الامن الوطني اللبناني وهي تتحمل المسؤولية كاملة عما جرى من تخريب في الاملاك العامة والخاصة، وتتحمل دم جميع الذين أصيبوا من المواطنين ونكّل بهم بعد اعتقالهم في المظاهرات".

ولفت الى أن الحسن "بسخافة وتفاهة تعطي ايحاءات مشبوهة ومغلوطة تشكك بالدور الوطني لجيشنا اللبناني وعليها تحمل مسؤولية ما تقوله امام ​القضاء​، ويعتبر ما صرحت به عن مضمون مكالمة هاتفية مع قائد الجيش إخباراً للنيابة العامة التمييزية وهو اتهام مباشر لقائد الجيش بالتهرب من القيام بواجباته بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​"، مشيرا الى أن "هذا الحقد البغيض الذي سمعناه اليوم من وزيرة سابقة تدعى ريا الحسن هو نتيجة ذهاب اوهامها واحلامها مع الريح في ان تكون رئيسة الوزراء بعد ان ينجح تصاعد الاضطرابات والمظاهرات في تعثّر تأليف الوزارة من قبل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​".

وتوجه حمدان الى الحسن، قائلا: "​الجيش اللبناني​ بقيادته سيبقى الحامي للوحدة الوطنية اللبنانية ورغم نفاقكم الفتنوي السياسي الذي تتحملون وحدكم مأساة اخذ البلاد الى هذه الهاوية التي وصل اليها وطننا لبنان".