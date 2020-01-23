شابان ألقيا قنبلة مسيلة للدموع أمام سرايا طرابلس

أفادت معلومات ​صحفية​ أن شابين يستقلان ​دراجة نارية​ ألقيا ​قنبلة​ مسيلة للدموع أمام المدخل الخارجي لسرايا ​طرابلس​، ولاذا بالفرار. واتخذت عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ المولجة حماية السرايا إجراءات امنية مشددة عند مدخلها الرئيسي وفي محيطها.

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