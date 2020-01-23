الجميل: جلسة إقرار موازنة الحكومة التي أسقطتها ثورة 17 تشرين مخالفة للدستور

شدّد رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، على أنّ "جلسة إقرار موازنة ​الحكومة​ الّتي أسقطتها ثورة 17 تشرين مخالفة للدستور، كون ​الحكومة الجديدة​ لم تأخذ ثقة المجلس بعد، وهي تأكيد على نيّة الإستمرار بالنهج الّذي أوصل لبنان الى المهوار".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​لبنان ينتفض​ ولن يستسلم".