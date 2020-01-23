الجميل: جلسة إقرار موازنة الحكومة التي أسقطتها ثورة 17 تشرين مخالفة للدستور

شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، على أنّ "جلسة إقرار موازنة الحكومة الّتي أسقطتها ثورة 17 تشرين مخالفة للدستور، كون الحكومة الجديدة لم تأخذ ثقة المجلس بعد، وهي تأكيد على نيّة الإستمرار بالنهج الّذي أوصل لبنان الى المهوار".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "لبنان ينتفض ولن يستسلم".
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