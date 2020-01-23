حسين الخليل: لإعطاء فرصة للبلد وللحكومة التي اخذت على عاتقها حمل أعباء أوضاع البلاد

أكد المعاون السياسي للامين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصر الله​ ​حسين الخليل​ أن "البعض يقول انها حكومة حزب الله أو ان فريقا من اللون الواحد هو الذي سمى ​حسان دياب​ ل​رئاسة الحكومة​، وهذا امر صحيح هي حكومة تتسم بلون واحد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الخليل أنه "تم تشكيل خلفية كبيرة لاختيار أسماء الوزراء"، معتبراً أن "اليوم تشكيل حكومة برئاسة ​سعد الحريري​ سيقال عنها ايضا انها حكومة حزب الله"، لافتاً الى ان "هذه الحكومة مشكلة من مجموعة من الاختصاصين بكل ما للكلمة من معنى".

وأشار الى أنه "داخل الحدود هناك قوى سياسية موجودة بالبلد وقوى علمية وفكرية وطبقات فكرية وسياسية اجتماعية"، مشدداً على "اننا نمر اليوم باستحقاق كبير اقتصادي واجتماعي، لذلك لا بد من توسيع شعاع المشاورات والمباحثات للوصول الى نتيجة".

ولفت الى أن "ولادة الحكومة كانت ضمن المدى الطبيعي جدا، وأقل من المدى الطبيعي، بالحالات الطبيعية حكومات الوحدة الوطنية تأخذ تسعة أشهر"، مشيراً الى أن "الظروف الحساسة وضعت ​لبنان​ على حافة الهاوية".

وأكد الخليل "انني أقول لكل المراقبين وكل من يريدون وضع توقعات، أن هذه الحكومة هي حكومة حي على خير العمل حكومة أتت لتعمل بكل ما للكلمة من معنى".

ولفت الى "أننا نسهل كل امكانياتنا للإختصاصيين الذين وطنوا نفسهم ليروا كيف يركبوا في هذه ​السفينة​، ونريد ان نضع كل امكانياتا من اجل نجاح الحكومة"، مشيراً الى أن "لبنان جزء من المنطقة، ومحيطنا غير مستقر وفيه تجاوبات سياسية كبيرة، وهذا سيرخي بظلاله على طاولة ​مجلس الوزراء​"، لافتاً الى أن "هؤلاء ختصاصيين لكن لا احد غير مسيس اليوم".

واعتبر أن "التعاون الكبير الذي سيحصل سيجعل الامر تصوب بوجه كبير جدا".

وأشار الى "انني أقول للاشخاص الذين هم خارج هذا الاطار، مطلوب ان تعطوا فرصة للبلد ولأبناء البلد وللناس الذين اخذوا على عاتقهم وزر الحكومة"، مؤكداً ان "هناك مطالب هي قاسم مشترك محقة نادى فيها الجميع وهي قاسم مشترك عند كل المواطنين".

وأوضح الخليل أنه "بعد استقالة الحكومة الماضية لم تنقطع ​الاتصالات​ والتواصل مع اغلب الجهات وخصوصوا مع الحريري ووليد جنلاط".

وأوضح أن "كل انسان ينزل الى المعترك السياسي هو انسان ليس معصوما، ويتعرض للخطىء والصواب ويتعرض للانتقاد والهجوم".