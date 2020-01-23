طقس يوم غد غائم مع انخفاض ملحوظ بالحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع 600م

أعلنت مصلحة الأرصاد الحوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا شتويا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر غد الجمعة تحت تأثر منخفض جوّي شديد البرودة يحمل معه ​أمطار​ وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب الـ70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار،كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية ولفترة قصيرة ، يستقر ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن 800 متر خلال فترات الليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 900 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.