جنبلاط استقبل سفيري بريطانيا والصين وأبرق إلى العاهل السعودي معزيا

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو السفير البريطاني كريس رامبلنغ، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة. كما استقبل السفير الصيني وانغ كيجيان، حيث تم عرض مختلف التطورات والمستجدات.
من جهة أخرى، أبرق جنبلاط الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معزيا بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود.
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