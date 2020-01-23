جنبلاط استقبل سفيري بريطانيا والصين وأبرق إلى العاهل السعودي معزيا

استقبل رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلنغ​، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة في ​لبنان​ والمنطقة. كما استقبل السفير الصيني ​وانغ كيجيان​، حيث تم عرض مختلف التطورات والمستجدات.

من جهة أخرى، أبرق جنبلاط الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معزيا بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود.

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