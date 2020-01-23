أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "عناصر إطفاء صيدا أخمدوا حريق غرفة جلوس داخل منزل في أحد المباني السكنية على طريق عام الشرحبيل - بقسطا، واقتصرت الأضرار على الماديات".
ولفت إلى أنّ "متطوّعي سرية الإطفاء عملوا أيضًا على إخماد حريق كابلات كهربائية قرب "حلويات حنينة" في حي الزويتيني في صيدا البلد، والأضرار مادية فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر إطفاء صيدا أخمدوا حريق شقة سكنية بالشرحبيل وآخر شب بكابلات كهربائية بحي الزويتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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