وفد من حزب الله زار المفتي سوسان وأكدا ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل النهوض بالبلاد

زار وفد من "​حزب الله​" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ ​زيد ضاهر​، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ ​سليم سوسان​، في مقرّ ​دار الفتوى​ في ​مدينة صيدا​، حيث تمّ عرض لمختلف القضايا الساخنة لاسيما الوضع الإقليمي وانعكاساته على الواقع الداخلي اللبناني. كما تطرّق اللقاء إلى الوضع الداخلي اللبناني وتحديدًا الوضع الإقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وشدّد الجانبان على "ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل النهوض بالبلاد من الواقع الحالي"، مؤكّدَين "التواصل الدائم لما يخدم العلاقة المتينة بين المكونات كافّة في الساحة اللبنانية، وتحديدًا الساحة الصيداوية الّتي تزخر بالتنوّع". ووجّه المجتمعون التحية إلى "الشعب ال​فلسطين​ي المقاوم الّذي يتصدّى للغطرسة الصهيونيّة اليوميّة في ​القدس​ وغزة"، مركّزين على "دعم القضية الأساس فلسطين الّتي يجتمع بظلّها كلّ المسلمين".