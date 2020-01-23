معلومات الـLBCI: بري يتجه لتأجيل جلسة الموازنة إلى ما بعد جلسة الثقة للحكومة

ذكرت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يتّجه إلى تأجيل جلسة الموازنة إلى ما بعد ​جلسة الثقة​ للحكومة الجديدة الّتي يمكنها المثول دستوريًّا، إلّا أنّها عمليًّا لا يمكنها مناقشة موازنة لم تطلّع عليها".

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