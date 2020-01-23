مقتل سبعة جنود ماليين في كمين ليلي وسط البلاد









اسماء السيد - باماكو: أعلنت الحكومة المالية الخميس أن هجوما ليليا أدى الى مقتل 7 جنود وجرح العديد غيرهم، في أحدث أعمال العنف في هذا البلد في غرب أفريقيا الذي تمزقه الحروب.

وتعرّض الجنود لإطلاق نار في وقت متأخر الأربعاء على أيدي "مسلحين مجهولي الهوية" في منطقة موبتي المضطربة في وسط مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما ذكره الجيش على حسابه في موقع تويتر.

وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته إن الهجوم استمر ساعات عدة تمكن فيه المهاجمون من السيطرة على موقع الجنود، قبل استعادته بعد وصول تعزيزات.

وحمّل سكان وسلطات محلية الجهاديين مسؤولية الهجوم، في حين أعلن المتحدث باسم حكومة مالي مقتل 7 جنود وجرح العديد منهم. وقتل أكثر من 140 جنديا ماليا في هجمات للجهاديين بين سبتمبر وديسمبر.

