شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يدفع بـ"12 ألف كرتونة غذائية لتوزيعها بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الخميس، بعدد من السيارات المحملة بعدد 12 آلاف كرتونة تحتوي على مواد غذائية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، في قري ونجوع محافظة الفيوم، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة.

في إطار دعم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، للبسطاء وغير القادرين، والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي لهم، أرسلت الأمانة المركزية للحزب، 12000 كرتونة من السلع الغذائية، التى سيتم اهدائها لأهالينا البسطاء، بقرى ونجوع مركز طامية، سنورس، اطسا، ابشواى، مركز الفيوم

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ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع مبادرة "شتاء دافئ"، التى أطلقها الحزب مع بداية فصل الشتاء وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن مساهمه في سد احتياجات الاسر الفقيرة ودعم ومساندة الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي نفس الإطار، وضمن مبادرة شتاء دافئ التي أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، منذ بداية فصل الشتاء والتى تستهدف دعم غير القادرين والأسر الاكثر احتياجا من خلال توزيع الغطاء الشتوى2020 بأحياء وقرى المحافظة، برعاية المهندس عبد القادر الجارحى أمين المحافظة، حيث استمرت أمانة طامية اليوم بالتوزيع بمنشأة الجمال (ساويرس الكبيرة واصلان) ، كما تم توزيع الغطاء الشتوي على اهالينا الأكثر احتياجا ايضا بقرية الفهمية، تم التوزيع بحضور إشراف الأمين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء اللجان النوعية والامناء المساعدين.