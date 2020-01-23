شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده ، نقيب الاعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة المصرية العظام وذلك بمناسبة بعيد الشرطة .

وقال طارق سعدة نقيب الاعلاميين ،إن الدولة المصرية تعيش حياة آمنة مستقرة بفضل جهود أبائها من رجال الشرطة الأوفياء الذين يقدمون كل غال ونفيس من أجل وطننا العظيم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،كرم عدداً من رجال الشرطة المتميزين، وذلك بحفل عيد الشرطة رقم 68، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن. ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

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وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.