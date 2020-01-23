شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يكرم المتفوقين بمركز العياط بحضور قيادات الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، على الاهتمام برموز العلم ورعاية المتفوقين، كرمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة المتفوقين ورموز العلم وحفظة القرآن من أبناء مركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك خلال جماهيري حاشد وجه التحية لرجال الشرطة المصرية فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة يوم 25 يناير.

شارك بالمؤتمر كل من النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، النائب نافع هيكل ومحمود أبو موسى الأمناء المساعدين، النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم، محمد سلطان أمين العلاقات العامة، يحيي سلطان أمين الشئون القانونية، ماجدة أمين أمينة المرأة، المهندس أحمد شراني أمين العمال والفلاحين، حسن عمر أمين العضوية، عمرو قطامي أمين المجالس المحلية، أحمد عطا الله أمين مساعد التنظيم، فضلاً عن اللواء محمد صلاح ومحمود عبد المعز الحفني وصبحي الدالي وبكر أبو غريب أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور أسامة حجازي ووليد غراب عضوا هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الشيخ عبد التواب سليمان من الأزهر الشريف وسدراك معوض قمص كنيسة العذراء بقرية برنشت.

وشهد المؤتمر الذي أقيم بمدرسة أبو بكر الصديق بقرية برنشت التي أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إعلان إيهاب شكري، أمين الحزب بمركز العباط، عن تجهيز 30 فصل لمحو الأمية بمركز العياط تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين حزب مستقبل وطن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مؤتمر تكريم المتفوقين بمركز العياط يُعد من أكبر الاحتفاليات التي أقيمت بجنوب الجيزة خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن كافة النواب أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دوائر محافظة الجيزة جميعهم يعملون على قلب رجل واحد لخدمة المواطنين بكافة شرائحهم.

ووجه "نائب رئيس الحزب"، التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد كبير يشهد به القاصي والداني أنقذ به مصر من براثن جماعات الظلام ووضع مصر على الطريق الصحيح، مؤكداً أن مواطني بعض الدول المجاورة يعربون أن يتولى مقاليد الحكم لديهم شخصية توازي فى عزمها وقوتها وحكمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً فى الوقت ذاته التحية لرجال الشرطة المصرية لمايقدموه من تضحيات كبيرة من أجل مصر والمصريين.

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و أكد "عابد"، أن حزب مستقبل وطن متلاحم دوماً مع جماهير المصريين وهذا هو هدفه الاساسي، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن يقفون تحت قبة البرلمان دوماً منحازون للمواطن المصري.

ومن جانبه، أكد عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن جميع أعضاء حزب مستقبل وطن يتشرفون بإنتمائهم للحزب ولا سيما والحزب يعمل دوماً فى خدمة المواطن البسيط وهو ما يعد الأساس فى العمل السياسى، مشيراً إلى أنه منذ تولى مهام أمانة الحزب بمحافظة الجيزة يسعى ومعه زملائه فى الحزب يركز أعماله بشكل أساسي على الخدمات الاجتماعية التي تمس جميع المصريين.

أشار "ناصر"، إلى أن حزب مستقبل وطن يدرك تماماً من خلال قياداته وأعضائه كافة احتياجات المواطن المصري وما يعانيه من أزمات، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على الطريق الصحيح وسيجني ثمار ذلك قريباً المواطن المصري.

وأكد النائب محمود عبد المعز الحفني، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نجحت فى الحصول على كثير الخدمات لخدمة المصريين، كاشفاً أنه خلال شهر من الآن سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي من مشروعات الصرف الصحي بعدد 32 قرية بمركز العياط وكذلك الحصول على موافقة وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة لإنشاء وحدة مرور بالعياط، فضلاً عن الحصول على موافقة وزارة الكهرباء لإنشاء محطتي كهرباء بالعياط.